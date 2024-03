Abruzzo: Marsilio, ‘dico no ai voti ‘ndrangheta, ho segnalato a Lollobrigida mafia pascoli’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Ovviamente dico no ai voti della ‘Ndrangheta e della mafia in generale. E aggiungo che l’Abruzzo ha l’orgoglio di essere l’unica regione del meridione a non avere una mafia autoctona. Il popolo abruzzese ha gli anticorpi rispetto a questi fenomeni che si insinuano ovunque. Inoltre il primo fascicolo che ho mandato al ministro Lollobrigida quando si è insediato è stato sulla mafia dei pascoli per permettere che fosse subito avvisato di un fenomeno che sta preoccupando la nostra regione da qualche anno”. Lo ha dichiarato Marco Marsilio, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo.