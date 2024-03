Abruzzo: Marsilio, ‘è la missione della mia vita’

Marzo 11, 2024

Pescara, 11 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere e completare l’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Esprimo il mio profondo ringraziamento al popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita”. Così il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, parlando al suo comitato elettorale.