Abruzzo: Marsilio, ‘io pendolare? Mio torto amare moglie e figlia e andarle a trovare’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Mi accusano di esser un presidente pendolare perché farei avanti e indietro con Roma? Se dopo cinque anni questo è l’unico argomento, si vede che non possono attaccarmi sul merito. Io comunque vivo in affitto a Pescara in attesa che finisca la ristrutturazione della mia casa a Chieti, che ho pagato con tutti i miei risparmi e quelli di mia moglie. Il mio torto è amare mia moglie e mia figlia che vivono a Roma, fuori dal raccordo anulare, e andarle a trovare un paio di volte a settimana dopo il lavoro”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Abruzzo e candidato a governatore per il centrodestra, Marco Marsilio.