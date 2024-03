Abruzzo: Marsilio, ‘queste elezioni le vinciamo noi, siamo uniti e forti’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ”Queste elezioni non le perdiamo, le vinciamo noi. E non sarà una notte lunga, andranno tutti presto a letto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Abruzzo e candidato a governatore per il centrodestra Marco Marsilio. “In Abruzzo siamo tutti uniti e forti, spero che tutti i partiti vadano in doppia cifra, anche Noi Moderati”.