Abruzzo: Marsilio, ‘Schlein 3 nazionalità e non comprende me abruzzese e romano’

Marzo 11, 2024

L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – È strano che “una persona con tre nazionalità non riesca a comprendere come si possa essere abruzzese e romano”, ha detto in conferenza stampa il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio replicando alle polemiche del Pd e di Elly Schlein sulle origini del presidente della regione.