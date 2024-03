Abruzzo: Marsilio, ‘Schlein ha perso, riesumate vecchie glorie come Bersani e Vendola’

Marzo 11, 2024

L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha perso completamente la partita. Era curioso assistere alla calata in massa delle vecchie glorie, da Bersani a Vendola, non so chi altri potessero riesumare…”, punge Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo, commentando l’esito delle regionali nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Silone.