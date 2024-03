Abruzzo: Marsilio, ‘taglierò barba come promesso a Un giorno da pecora’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “L’unica cosa che mi preoccupa di questa vittoria è che perderò la barba: preparata il pennello per tagliarmela, io sono uomo di parola. Prendiamo accordi sul quando farlo in diretta da voi”. A prometterlo, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il rieletto presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari oggi ha voluto confermare la promessa fatta qualche giorno fa al programma, quando aveva promesso un taglio netto della sua barba, dopo 35 anni, in caso di vittoria.