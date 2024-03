Abruzzo: Messina (Fdi), ‘pretestuoso mettere in discussione origini Marsilio’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Marco Marsilio è abruzzese da generazioni, ha casa a Pescara e la sua famiglia è originaria di Tocco da Casauria in Abruzzo, è pretestuoso quindi mettere in discussione il legame che il governatore ha con la sua terra. Se vogliamo poi parlare dei risultati del suo governo in questi 5 anni, analizziamo dati importanti, sulla sanità ad esempio ma anche sui trasporti. Sulla delibera del Cipess, che prevede il finanziamento della ferrovia Roma Pescara, si sta lavorando da un anno”. Lo ha detto a Coffee break su La7, il vicepresidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Manlio Messina.

“Il Governo Conte aveva messo a disposizione solo 620 milioni di euro del Pnrr, promettendo di realizzare quattro lotti, quando questi soldi non bastavano nemmeno per due. Con il governo Meloni quel finanziamento è diventato di 950 milioni di euro e farà partire finalmente un progetto che gli abruzzesi aspettavano da tempo. Sulla sanità, sotto la presidenza di Marsilio sono stati spesi 76 milioni di euro per le liste d’attesa recuperando il 97% delle liste aggiuntive del Covid. Ci sono state oltre 6mila assunzioni in più rispetto al 2019, sono stati destinati 60 milioni di euro all’ospedale di Chieti, 120 milioni per quello di Teramo, è stata avviata la realizzazione di due nuovi ospedali per 388 milioni ad Avezzano, Vasto e Lanciano oltre alla nuova centrale operativa del 118 a L’Aquila”, ha concluso l’esponente di Fdi.