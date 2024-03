Abruzzo: Pd a Sangiuliano, ‘titolo Capitale Cultura sia fuori da elezioni’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il titolo della capitale italiana della cultura resti fuori dalla campagna elettorale. Chiediamo al ministro Sangiuliano di essere garante della correttezza della procedura”. Così la capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

“Sappiamo, purtroppo, che diversi esponenti della maggioranza, in particolare del partito del ministro, stanno utilizzando questo importante riconoscimento per finalità politiche. Dopo gli annunci ‘ad orologeria’ di Salvini sui fondi per la linea ferroviaria Roma-Pescara e dopo le false inaugurazioni dei cantieri della Sanità denunciate da Luciano D’Alfonso, non vorremmo che anche la Capitale della Cultura italiana, a cui partecipa meritatamente la città de L’Aquila, diventi uno strumento per la propaganda del centrodestra. Sangiuliano blocchi immediatamente i suoi colleghi di partito che stanno andando in giro, in Abruzzo e all’estero, usando il suo nome per fare false promesse agli elettori”.