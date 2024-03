Abruzzo: Ricci, ‘Pd su strada giusta, ora subito liste europee, sì a Schlein candidata’**

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Ci vorrà del tempo, ma questa è la strada giusta”. Per Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro, la sconfitta in Abruzzo non cambia la traiettoria. “Continuare a lavorare all’unità delle opposizioni, è un percorso obbligato”, dice all’Adnkronos. E sulla sfida delle europee, per Ricci è arrivato il momento di accelerare: “E’ utile fare il prima possibile”. Con Elly Schlein in campo? Per Ricci sarebbe un valore aggiunto: “La sua candidatura, credo sia un elemento che possa aiutarci a competere al meglio”.

Sindaco Ricci, stavolta c’erano la coalizione larga e il candidato unitario. Cosa non ha funzionato? “Innanzitutto, un grazie a Luciano D’Amico per aver combattuto una battaglia generosa e quasi impossibile, con la serietà che lo caratterizza. Sapevamo che era una sfida complicata, ma grazie all’unità della coalizione e alla qualità del candidato siamo stati competitivi fino alla fine. Sicuramente va aperta una riflessione sui dati dell’astensione, ancora troppo alta”.

L’alleanza progressista torna alla casella di partenza? “Il Partito Democratico, in questa tornata elettorale, ha visto un aumento della percentuale di voto di oltre il 9% rispetto alle precedenti elezioni regionali. La crescita è palese anche rispetto ai risultati delle elezioni politiche. Sicuramente, dunque, i dem sono sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare all’unità delle opposizioni, e’ una strada obbligata”.

Il Pd va bene, crollano i 5 stelle. È arrivato il momento di rivedere il rapporto con Conte, c’è chi accusa il Pd di un eccesso di generosità… “Come ho spesso ribadito, le opposizioni devono lavorare ad una ‘competizione collaborativa’, ovvero – anche in vista dell’appuntamento europeo – competere sui temi identitari, ma lavorare, collaborando appunto, a battaglie comuni dell’opposizione in Parlamento. È il caso, ad esempio, del salario minimo, della sanità pubblica e del forte contrasto all’autonomia differenziata. Ci vorrà del tempo ma questa è la strada giusta.

Sindaco Ricci, nel Pd c’è chi chiede, come Alessandro Alfieri, di accelerare su liste per le europee, condivide? “L’appuntamento europeo è l’orizzonte naturale cui noi tutti dobbiamo guardare con generosità e spirito di collaborazione, avendo ben chiaro l’impegno a sostenere la nostra Segretaria, Elly Schlein, anche nel lavoro di composizione delle liste, che, ha ragione Alfieri, e’ utile fare il prima possibile. Se tutti diamo una mano, l’obiettivo per il Pd di rendersi una alternativa credibile ed autorevole alla destra sovranista e nazionalista di governo è a portata di mano”.

Continua a pensare che la segretaria Schlein dovrebbe candidarsi? “Bisogna esser chiari: il Pd deve competere con Fdi per il ruolo di primo partito. In quest’ottica, la polarizzazione fra la nostra segretaria e la premier Giorgia Meloni, e dunque la sua candidatura, credo sia un elemento che possa aiutarci a competere al meglio”.