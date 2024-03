Abruzzo: Ronzulli, ‘a sinistra gran ministrone ma zuppa venuta male’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Dare a queste elezioni una valenza politica nazionale è stato un errore, una forzatura della sinistra, che evidentemente si illudeva di poter fare un grande minestrone di partiti molto diversi e in contrapposizione fra loro per mettere in difficoltà il governo. Beh, la zuppa è riuscita male”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli in un’intervista alla Stampa.

“Quando ci si misura con gli elettori non è questione di sigle, ma di visione, di programmi, di coerenza. Noi condividiamo tutto questo da trent’anni, siamo credibili, compatibili e uniti. Non siamo mai stati un cartello elettorale solo con il mero fine di occupare un posto in Parlamento. Noi siamo un popolo che condivide valori, programmi, idee. Le opposizioni no. E gli elettori non si fanno ingannare tanto facilmente. Diciamo che la sinistra non esce affatto bene da queste due elezioni”, ha concluso.