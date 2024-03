Abruzzo: Ronzulli (Fi), ‘smentiti sedicenti meteorologi, ha vinto buon governo’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “I sedicenti meteorologi che dicevano che stava cambiando il vento hanno sbagliato tutte le previsioni. Il vento non è cambiato e quindi per fortuna l’Abruzzo ha potuto scegliere di confermare Marsilio. E’ importantissimo dare continuità ad un’amministrazione, peraltro in Abruzzo non era mai capitato”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, ospite all’Aria che tira su La7.

“All’università ci insegnano che le elezioni regionali sono elezioni di secondo livello e così bisogna trattarle. E’ sbagliato utilizzare le regionali per dire, quando ci fa comodo, che è un voto contro il governo, e quando non ci fa comodo che allora il vento sta cambiando. Io penso – prosegue – che in Abruzzo, in questo senso a differenza dalla Sardegna, sia stato premiato il candidato, cioè il territorio. Siccome le regionali sono elezioni che l’elettore sente più vicino, come anche le amministrative, in questo caso hanno scelto di riconfermare il buon governo”.

“Il territorio fa la differenza, come abbiamo visto in Sardegna, dove i voti di lista erano di molto superiori a quelli del centrosinistra ma il candidato evidentemente non aveva convinto, neanche nella sua città. Penso che però bisogna smetterla di trattare le Regioni come l’Ohio, l’Ohio non esiste se non in America”, conclude.