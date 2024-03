Abruzzo: Schlein, ‘Marsilio muto su tagli Pnrr e rischi autonomia per regione’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – L’Abruzzo “ha visto tagli importanti del Pnrr su cui il presidente della Regione, Marsilio, non ha detto nulla, così come non gli abbiamo visto dire nulla sull’autonomia differenziata che rischia di penalizzare un territorio come questo, aumentando le disuguaglianze”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Chieti.