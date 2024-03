Abruzzo: Silvestri (M5S), ‘caccia al colpevole non aiuta, nostro progetto serio’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “La caccia al colpevole fatta con questa superficialità non aiuta nessuno, la fa chi vuole continuare a perdere. In Abruzzo il Movimento ha contribuito a creare un progetto serio, che avrebbe messo al centro dell’agenda regionale la sanità, le infrastrutture e la tutela dell’ambiente. E di questo non possiamo che essere fieri. I risultati purtroppo non ci hanno premiato. Ma se si continuerà a lavorare con serietà, non tarderanno ad arrivare”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, in un’intervista su QN risponde a chi dice che in Abruzzo il ‘campo largo’ abbia fallito perché D’Amico è stato ‘frenato’ dal voto degli elettori del M5S.