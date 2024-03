Abruzzo: Tajani, ‘travaso voti da Lega? Non lavoriamo contro gli altri’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Un travaso di voti da Lega a Fi? “Noi non lavoriamo contro gli altri, lavoriamo per raggiungere il maggior numero di consensi. Io non guardo mai ai risultati degli altri, guardo al risultato di Fi”. Così il vicepremier, ministro e segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi.