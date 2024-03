Abruzzo: Todde, ‘Meloni venuta a fare teatrini e passerelle, ma c’era bisogno di 14 ministri?’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio viene qua a fare passerelle e teatrini per sostenere un presidente che la sua regione l’ha vista solo da lontano, io in Sardegna non parlerei di tre mari come ha fatto lui qua in Abruzzo”. Così Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna, a L’Aquila sul palco del comizio finale di Luciano D’Amico, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna.

“Una cosa vi fa capire quanto poco seria sia questa destra che ha governato l’Abruzzo: ma c’era bisogno di 14 ministri della delegazione di governo per ricordarci cosa hanno fatto? Un presidente della regione orgoglioso e che sa cosa ha fatto ha bisogno di sostegno? Dovrebbe incontrare i cittadini a testa alta e dire quello che ha fatto, e questo lui non lo può dire”.