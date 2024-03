Abruzzo: Todde, ‘non fatevi rubare la speranza, noi ce la faremo’**

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Sono qui per dirvi che è importante non perdere la speranza, non facciamoci rubare la speranza ma teniamocela stretta. Non bisogna mai pensare di non potercela fare: noi possiamo farcela, noi ce la faremo, siamo qua per questo”. Così Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna, a L’Aquila sul palco del comizio finale di Luciano D’Amico, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna.