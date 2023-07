Abruzzo: Torto (M5S), ‘Regione accelera su ferrovia Roma-Pescara ignorando cittadini’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – “La Regione accelera con la realizzazione della ferrovia Roma-Pescara, ignorando completamente le preoccupazioni dei cittadini e le ricadute che quest’opera avrà sul territorio. Questo atteggiamento è inconcepibile. Marsilio considera la posizione della comunità teatina, di cui l’amministrazione comunale oggi si fa portavoce, ‘bizzarra’ e dà cosi dimostrazione tangibile di quanto poco conti il disagio manifestato dai cittadini per il governatore d’Abruzzo. Se queste sono le premesse con le quali aspira ad essere riconfermato nel suo ruolo, sappia che Chieti non dimenticherà tanta ostilità da parte di queste mal-destre”. Lo dichiara Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Continuare così porterà ad un unico risultato – prosegue Torto – la morte socio economica di Chieti Scalo, una vera disfatta per la città, per i cittadini, per i residenti, per le attività commerciali. Si vuole sacrificare Chieti Scalo per realizzare un raddoppio ferroviario che non verrà mai completato. I cantieri renderanno invivibile e poco appetibile tutta la zona urbana che si sviluppa sulla Tiburtina. Insomma, un disastro annunciato. Ma c’era e c’è ancora il tempo per intervenire e scongiurare tutto questo, dando voce alle richieste di cittadini ed esperti, che chiedono e propongono soluzioni alternative”.

“Marsilio però, alzando muri sul tema e proseguendo a testa bassa, decide di distruggere il futuro del cuore della cittadella teatina, regalando un ennesimo ceffone all’ospedale clinicizzato e all’università di Chieti, che saranno fortemente penalizzati e indeboliti. La verità è che nella strategia politica di queste destre c’è la chiara volontà di ridurre la città di Chieti ad un mero cantiere. Invito i cittadini teatini a far sentire la loro voce con determinazione: Marsilio comprenda che non siamo secondi a nessuno!”, conclude la deputata M5S..