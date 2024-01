Acca Larentia: Fratoianni, ‘offensiva pantomima, questa è Italia di Meloni’

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Funziona così nell’Italia di Meloni: se dici ‘viva l’Italia antifascista’, dopo l’inno nazionale, in un teatro, arriva la Digos e ti identifica. Se organizzi da anni raduni neofascisti, fai il saluto romano e inneggi al fascismo, va tutto bene. Questa offensiva pantomima va avanti da troppo tempo”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Dovrà essere chiarito per quale ragione viene concesso il permesso e perché nessuno interviene e a identificare. E poi, le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, immediatamente. Come afferma la nostra Costituzione, come votato – conclude Fratoianni – dal Parlamento italiano”.