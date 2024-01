Acca Larentia: Maiorino (M5S), ‘silenzio Meloni? Ha coda di paglia’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – “Un drappello di teppisti radunati ad Acca Larentia fa il saluto fascista e il presidente del Senato La Russa, ossia la seconda carica dello Stato, non trova niente di meglio da dire che ipotizzare che alle commemorazioni il gesto potrebbe non costituire reato. Lo è” e “il fatto che la presidente del Consiglio non proferisca parola e non condanni quel raduno significa che ha evidentemente la coda di paglia. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un esposto in procura. E’ davvero il minimo”. Così la vicecapogruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino al Tg2 Italia Europa.