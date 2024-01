Acca Larentia: Nevi (Fi), ‘gruppi organizzati nulla hanno a che fare con centrodestra’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Queste manifestazioni ci sono sempre state e come sempre ci vuole attenzione, ma allo stesso tempo dobbiamo far calare la tensione. Evocare continuamente il fascismo è una volontà soprattutto della sinistra, intenta a strumentalizzare tutto per dimostrare che in Italia è tornato, cosa ovviamente non vera. Ci sono dei gruppi organizzati che non c’entrano nulla con Fratelli d’Italia, con la Lega e tantomeno con Forza Italia. Dobbiamo fare attenzione, certo, non sottovalutare quello che accade, ma nemmeno alimentare la tensione. Lo scenario internazionale già contribuisce ad alimentarla, noi dovremmo invece tornare nell’alveo di un dibattito politico civile e su temi prioritari per il Paese”. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Coffee Break su La7.