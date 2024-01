Acca Larentia: Schlein, ‘Meloni non ha niente da dire?’

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Se gridi ‘Viva l’Italia antifascista’ a teatro vieni identificato, se vai a un’adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?”. Così Elly Schlein sui social.