Acca Larenzia: Oggi a Question time Camera Piantedosi risponde a interrogazione Schlein

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderà a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larenzia presentata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein.