Acca Larenzia: Paita (Iv), ‘bene che Piantedosi abbia risposto a nostre sollecitazioni’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Durante l’audizione in Commissione antidiscriminazione, ho posto al ministro dell’Interno Piantedosi la questione della manifestazione di domenica sera a via Acca Larentia a Roma. Apprezzo l’annuncio del ministro che è in corso l’identificazione dei responsabili, la condanna dei gesti fascisti e l’impegno a evitare che si ripropongano simili circostanze”. Così la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione Segre.

“Giorgia Meloni resta l’unica a non aver ancora detto nemmeno una parola. Infine, sottoscrivo in pieno – aggiunge Paita – quanto affermato dalla presidente Liliana Segre, cioè che esistono ‘settori della politica che per paura non si esprimono’”.