Acca Larenzia: Schlein, ‘insoddisfatti, sciogliere organizzazioni neofasciste’**

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Siamo profondamente insoddisfatti. Queste organizzazioni vanno sciolte”. Così Elly Schlein dopo la risposta del ministro Matteo Piantedosi all’interrogazione Pd al question time su Acca Larenzia. Per la segretaria del Pd “le immagini di quanto accaduto in via Acca Larentia il 7 gennaio sono inaccettabili. Centinaia di braccia tese che fanno il saluto romano mentre viene chiamato il ‘presente’: una vera e propria adunata di centinaia di uomini schierati a falange che sembrano arrivare, non dal 2024, ma dal 1924”.

“Chi grida a ‘Viva l’Italia antifascista’ a teatro viene identificato, chi invece partecipa a una adunata fascista può farlo indisturbato? E’ di una gravità inaudita e speriamo che tutti i responsabili siano identificati e puniti”.

“Commemorare la morte tragica di tre giovani ammazzati da una violenza politica criminale non può in alcun modo giustificare l’apologia del fascismo, che è reato. La legge Scelba punisce l’apologia del fascismo e la Costituzione lo dice con nettezza che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Per questo le chiediamo quali iniziative urgenti il governo intenda adottare per quanto di competenza per impedire il ripetersi di fatti analoghi e per attivare le procedure per lo scioglimento dei gruppi neofascisti”.