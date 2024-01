Acca Larenzia: Schlein, ‘Meloni non giochi a ‘specchio riflesso’ e prenda distanze’

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Sono intervenuta per chiedere conto al governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla soddisfatto sia perchè chiediamo che le organizzazioni neo fasciste siano sciolte, sia per l’ambiguità della destra che non riesce a recidere il cordone ombelicale con il suo passato”. Così Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno.

“Meloni da ministro è stata a quella commemorazione” ad Acca Larenzia, “dica parole di condanna, altrimenti è ostaggio del suo passato”. Quanto a chi da destra le chiede di esprimersi anche sui caduti a destra negli anni di piombo, Schlein replica: “Non cadremo nel tranello della destra di cercare di spostare le responsabilità altrove. Meloni non faccia come quando eravamo a scuola e giocavamo a specchio riflesso. Una persone che guida il Paese non può rispondere a una domanda sempre con un’altra domanda”.