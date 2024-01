Acca Larenzia: Schlein, ‘no cani sciolti ma branco con cui siete andati a spasso per anni’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non raccontateci come fa Rampelli che sono cani sciolti. Non sono cani sciolti ma un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni e che ha nostalgia del partito fascista”. Così Elly Schlein nel question time alla Camera su Acca Larenzia.