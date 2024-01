Acca Larenzia: Scotto (Pd), ‘La Russa come Ponzio Pilato si affida alla Cassazione’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Pensavamo fosse La Russa e invece era Ponzio Pilato. Per non condannare il saluto romano si affida alla Cassazione. Dunque, d’ora in poi per esprimere un giudizio storico e politico occorrerà aspettare le sentenze la magistratura. Un passo in avanti: prima menavano. #AccaLarentia”. Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, deputato del Pd.