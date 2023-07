Accordo Bper e Ludoil per ricessione di 630 milioni di crediti fiscali legati ai bonus

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Bper Banca e il Gruppo Ludoil hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai Bonus Edilizi e al Superbonus per un valore pari a 630 milioni di Euro. Con questa operazione, si legge in una nota, Bper Banca conferma il proprio impegno a supporto dell’economia del paese nell’acquisto dei crediti fiscali. Il Superbonus edilizio del 110% è una misura governativa volta a incentivare la riqualificazione energetica e l’efficientamento degli edifici, e negli ultimi anni ha rivitalizzato il settore delle costruzioni e dato impulso allo sviluppo dell’economia italiana, in un’ottica di sostenibilità e spinta alla transizione energetica. Bper è stata tra i primi istituti a operare in ambito Superbonus, secondo la normativa contenuta nel Decreto Rilancio del 2020.

Grazie all’accordo con Ludoil – Gruppo integrato nel settore dell’energia che gestisce infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico del Paese – Bper continuerà ad assistere i propri clienti nelle operazioni di riqualificazione energetica, nel rigoroso rispetto della normativa vigente. Questo modello virtuoso rappresenta un valore e una garanzia per tutti gli attori coinvolti nella filiera.

“È d’obbligo manifestare grande soddisfazione per avere concluso questa importante operazione con Bper, Banca italiana che ha dimostrato costantemente il suo impegno nel fornire un sostegno vigoroso alle imprese e nel promuovere la crescita economica del nostro Paese. L’instaurazione di partnership strategiche si configura come un aspetto di fondamentale importanza per un modello di sviluppo che ambisce a generare valore condiviso e a lungo termine per tutte le parti coinvolte”, sottolinea Donato Ammaturo, il presidente del Gruppo Ludoil. “La conclusione di questo accordo – aggiunge Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper Banca – dimostra l’impegno dell’Istituto nel voler continuare a investire in settori cruciali per la transizione energetica del Paese. Questa operazione risponde alla logica di voler continuare a essere di supporto alla nostra clientela in questo ambito, garantendo la capacità fiscale a disposizione della banca per offrire il necessario sostegno finanziario alle imprese e alle famiglie dei territori serviti”.