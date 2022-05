Maggio 18, 2022

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “Il Governo ha intenzione di lavorare sin da subito con la nuova Amministrazione comunale, chiunque sarà il prossimo sindaco, per trovare una soluzione al tema della risorsa idrica. Palermo sconta una grave crisi: il 78 per cento dell’acqua viene perso. Voglio lavorare sin da subito su questo problema nei prossimi mesi perché è una realtà non accettabile”. Così il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli.