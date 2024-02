Acri: Giovanni Azzone nuovo presidente**

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – L’assemblea di Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, riunita oggi ha eletto per acclamazione presidente Giovanni Azzone (Fondazione Cariplo), che sostituisce Francesco Profumo (Fondazione Compagnia di San Paolo), per il completamento del mandato del triennio 2022-2024. Ha partecipato all’assemblea, direttamente o per delega, la totalità degli istituti associati. Lo comunica l’associazione in una nota.