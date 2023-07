Adnkronos: Donzelli (Fdi), ‘complimenti per scelta direttore, buon lavoro a Desario’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Davide Desario per il nuovo incarico di direttore dell’agenzia di stampa AdnKronos, da 60 anni punto di riferimento per l’informazione nazionale. Complimenti per la scelta all’editore Pippo Marra che guida sapientemente l’agenzia interpretando al meglio il racconto dei fatti, i cambiamenti della società, gli approfondimenti sui vari settori”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.