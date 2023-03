Aerei britannici e tedeschi intercettano velivolo russo su spazio aereo Estonia

Marzo 15, 2023

Londra, 15 mar. (Adnkronos) – Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l’intercettazione in sé fosse ‘routine’, per “la prima volta un’operazione del genere viene eseguita assieme dai due Paesi” impegnati nel programma di sorveglianza aerea congiunta della Nato. L’intercettazione è avvenuta perché il velivolo non aveva comunicato con il controllo del traffico aereo in Estonia. “La Nato – ha dichiarato il ministro delle forze armate del Regno Unito, James Heappey – continua a costituire il fondamento della nostra sicurezza collettiva. Questo dispiegamento congiunto di Regno Unito e Germania nei Paesi baltici dimostra chiaramente la nostra comune determinazione a sfidare qualsiasi potenziale minaccia ai confini della Nato, dimostrando al contempo la nostra forza collettiva”.