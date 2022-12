Aereo militare precipitato vicino a Trapani, recuperato corpo pilota

Dicembre 14, 2022

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) – E’ stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota dell’Eurofighter del 37esimo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi. Il cadavere del pilota è stato rinvenuto all’interno del velivolo finito nell’alveo di un fiume. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, originario di Caserta. Aveva 33 anni.

L’Aeronautica militare ha fatto sapere che “avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo”. La vittima era in forza al 37esimo Stormo di Trapani dal marzo del 2021 e aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.

“Desidero esprimere a nome della Difesa e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, tragicamente scomparso nella giornata di ieri”. Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il ritrovamento del corpo. “Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia e agli affetti più cari del capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli – dice in una nota – Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita”.