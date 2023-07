Affitti: Braga, ‘governo ha enorme problema politico su poveri’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “La casa non può essere un privilegio o una merce in mano pochi. Non possiamo accettare che pezzi di società siano esclusi da un diritto fondamentale come quello della casa”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, in aula alla Camera intervenendo sulle mozioni per il contrasto all’emergenza abitativa.

“Lavoratori, studenti, migranti, si tratta di una ingiustizia sofferta dai più vulnerabili, ma che coinvolge sempre di più fasce ampie della popolazione”, sottolinea la capogruppo dem. “E’ la vita degli altri, insomma, quelli che questo governo e questa maggioranza non vogliono vedere e con cui continuano ad avere un enorme problema politico”. E aggiunge sul salario minimo: “Stiamo cercando di impedirvi di fare un errore drammatico, di sbattere la porta in faccia a tre milioni e mezzo di cittadini e lavoratori poveri di questo Paese”.