Afghanistan: Alfieri (Pd), ‘Italia non invitata a Doha, governo lavori per coinvolgimento’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Lo scorso lunedì 1 maggio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha convocato una riunione a Doha sul futuro dell’Afghanistan, al fine di raggiungere un’intesa comune all’interno della comunità internazionale su quali relazioni stabilire con il regime talebano. Alla riunione erano invitati numerosi Paesi interessati alla crisi, ma a quel tavolo tuttavia non sedeva, poichè non invitata, l’Italia. Per questo motivo insieme ai senatori Casini e Delrio ho presentato una interrogazione al Ministro degli Esteri”. Così il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Affari Esteri a Palazzo Madama.

“Nel testo dell’interrogazione sottolineiamo che ‘l’Afghanistan rimane la più grande crisi umanitaria del mondo nel 2023, nonostante, ovviamente, i recenti devastanti terremoti in Turchia e Siria’, e che l’Italia (con le missioni che si sono svolte in Afghanistan: la Enduring Freedom, fino al 2006, la International Security Assistance Force, Isaf, terminata il 31 dicembre 2014 e la missione Resolute Support, subentrata il 1 gennaio2015), ‘ha sempre garantito una delle presenze più numerose tra quelle dei Paesi Nato’. Per questi motivi l’esclusione dal predetto tavolo di Doha certifica un’evidente situazione di marginalità del nostro Governo nella comunità internazionale e rischia di vanificare il prezioso lavoro svolto negli ultimi venti anni in Afghanistan dal nostro Paese, oltre a indebolirne il ruolo e il protagonismo in uno dei contesti internazionali più critici”.

“Per questo chiediamo al governo italiano di sapere: ‘quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto all’esclusione del nostro Paese dal tavolo convocato a Doha dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la presenza di una delegazione italiana alle prossime conferenze che si terranno sul futuro dell’Afghanistan’”.