Afghanistan: Boldrini, ‘Italia voti a Onu apartheid genere tra crimini umanità’

10 Settembre 2024

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “‘L’Italia sostenga l’introduzione dell’apartheid di genere nella Convenzione Onu sui crimini contro l’umanità’. E’ questo l’appello che oggi le donne afghane hanno rivolto al governo italiano durante un’audizione che si è tenuta in Comitato diritti umani della Camera che presiedo. Perché l’oppressione sistematica e il dominio di un genere su un altro con l’intento di renderlo duraturo, definizione, appunto, di apartheid di genere, è quanto sta accadendo in Afghanistan”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, a margine dell’audizione che si è svolta questa mattina.

“Dai racconti, puntali e documentati, delle rappresentati della Fondazione Pangea e della campagna ‘End gender apartheid’, è emersa una vera carrellata degli orrori. Sono i provvedimenti che il regime dei Talebani ha adottato contro le donne e la loro libertà – spiega Boldrini -. I Talebani stanno cancellando le donne dalla vita pubblica afghana, stanno attuando una concreta segregazione di genere contro metà della popolazione del Paese. Come ci hanno raccontato le donne afghane e le operatrici italiane di Pangea, in Afghanistan una donna non può studiare, non può lavorare a nessun livello, non può curarsi né muoversi liberamente se non accompagnata da un uomo della sua famiglia. E, quando esce di casa, non deve lasciare scoperta nessuna parte del corpo, neanche gli occhi o la bocca. Da agosto scorso, infine, non può né cantare né parlare in pubblico. Così ha stabilito il ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio la cui sola esistenza fa venire i brividi”.

“Come Comitato diritti umani abbiamo accolto la loro richiesta e ci faremo portavoce del loro appello presso il governo italiano presentando una risoluzione. A ottobre il testo che prevede l’inserimento dell’apartheid di genere tra i crimini contro l’umanità arriverà alla sesta commissione dell’Onu che dovrà votarlo. Chiederemo che l’Italia lo faccia senza tentennamenti. Non ci sarà mai vera parità finché ci saranno donne discriminate e segregate per il solo fatto di essere donne”, conclude Boldrini.