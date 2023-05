Afghanistan: Lavrov, ‘Usa interferiscono di nuovo negli affari del Paese’

Maggio 5, 2023

Nuova Delhi, 5 mag. (Adnkronos) – Washington sta cercando di interferire di nuovo in Afghanistan e ci sono solide prove per confermarlo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dopo la riunione a Panaji, in India, del Consiglio dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). Il capo della diplomazia di Mosca ha espresso l’auspicio che venga attuata la decisione di attivare il gruppo SCO-Afghanistan. A questo proposito ha sottolineato che la situazione “richiede misure urgenti”.

“Il motivo – ha spiegato – è che gli americani stanno cercando di interferire di nuovo negli affari dell’Afghanistan. Ci sono prove convincenti che gli americani sostengono i gruppi terroristici che rimangono sul territorio dell’Afghanistan e si oppongono ai talebani. Gli americani, inoltre, non abbandonano i tentativi di reintrodurre la loro infrastruttura militare nella regione intorno all’Afghanistan e in Asia centrale”.

“Tutti sono ben consapevoli dei gravi pericoli collegati a tali tentativi”, ha aggiunto Lavrov, sottolineando che la Russia “vi si opporrà fermamente”.