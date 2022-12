Afghanistan: Mdf, ‘senza le donne non ci può essere assistenza sanitaria’

Dicembre 25, 2022

Kabul, 25 dic. (Adnkronos) – “I nostri team hanno iniziato a lavorare in Afghanistan più di quarant’anni fa e da allora hanno fornito assistenza medica a milioni di persone. Le donne sono quelle che l’hanno reso possibile. Senza di loro, non ci può essere assistenza sanitaria”. Lo ha scritto su Twitter Medici senza Frontiere Afghanistan, in merito alla decisione del governo di Kabul di veitare alle donne di lavorare nelle ong.

“Il personale femminile è ora attivo in tutti gli i progetti di Msf – prosegue il tweet – Forniscono servizi di qualità ai pazienti in centri traumatologici, ambulatori, pronto soccorso, reparti di tubercolosi, sale operatorie chirurgiche e unità neonatologiche o pediatriche per citarne solo alcuni. In un paese in gran parte dipendente dal sostegno umanitario e che ha a che fare con una povertà dilagante alimentata da una disoccupazione alle stelle, le donne svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di assistenza medica e nessuna organizzazione può assistere le comunità locali senza di loro”.

“Ricordiamo – conclude Msf – ad esempio le dottoresse e le infermiere che sono rimaste negli ospedali sotto tiro vicino a Kabul (1994) o a Lashkar Gah (2021) per curare i pazienti. La linea di fondo è semplice: escludere le donne dalla vita pubblica mette tutti a rischio”.