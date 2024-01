Afghanistan: quattro bambini uccisi in attentato contro funzionario locale

Gennaio 8, 2024

Kabul, 8 gen. (Adnkronos/Dpa) – Quattro bambini sono stati uccisi dopo che aggressori non identificati hanno lanciato una bomba a mano contro la residenza di un funzionario locale dell’istruzione nella provincia orientale di Nangarhar, in Afghanistan. Lo ha reso noto il dipartimento provinciale dell’informazione e della cultura, aggiungendo che la bomba è stata lanciata durante la notte contro la casa del capo del dipartimento dell’istruzione nel distretto di Hisarak, provocando la morte delle sue quattro figlie. Ancora sconosciuto il motivo dell’attacco che per ora non è stato rivendicato.