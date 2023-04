Afghanistan: Russia, Iran, Cina e Pakistan, ‘Usa e alleati responsabili situazione’

Aprile 13, 2023

Teheran, 13 apr. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ei loro alleati devono assumersi la responsabilità della complicata situazione in Afghanistan. Lo hanno affermato i ministri degli Esteri di Russia, Iran, Cina e Pakistan in una dichiarazione congiunta dopo un incontro informale a Samarcanda. “Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero assumersi la responsabilità dell’attuale difficile situazione in Afghanistan e revocare immediatamente le sanzioni unilaterali imposte al Paese”, si legge nella dichiarazione, pubblicata sul canale ufficiale Telegram del ministero degli Esteri iraniano.