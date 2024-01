Africa: Intergruppo, ‘Parlamento discuta mozione sostegno popolo Saharawi’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen (Adnkronos) – “Come Intergruppo pensiamo sia giunto il momento, anche sulla questione del Sahara occidentale, che il Parlamento, con una mozione che abbiamo depositato, discuta e si occupi di questa vicenda che purtroppo da troppo tempo aspetta una presa di posizione”. Lo ha detto Stefano Vaccari in occasione della conferenza stampa promossa dall’Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi.

Vaccari ha sottolineato la necessità di una “azione verso l’Onu e l’Ue più determinata, chiara, rispetto alla necessità che questa vicenda trovi lo sviluppo indicato dall’Onu, condivisa tra le parti, che rispetti il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi. Come Intergruppo -ha sottolineato ancora il deputato del Pd- caldeggiamo la calendarizzazione della mozione perchè impegni l’adozione di iniziative a sostegno dei negoziati, per superare lo stallo, per un impegno verso Rabat per la liberazione dei prigionieri politici detenuti ingiustamente, per il rispetto dei diritti fondamentali nel Sahara occidentale”.

L’Intergruppo ha anche chiesto un incontro al ministro degli Esteri Antonio Tajani “per caldeggiare e sostenere la mozione, purtroppo senza ricevere risposta”, ha detto ancora Vaccari. “E’ importante che nel nostro Parlamento si parli dei popolo Saharawi oggi che stiamo commentando le mozioni su Medio oriente, una tragedia assoluta. Il tema della auto determinazione dei popoli riguarda Gaza, il popolo Saharawi e tutti quanti noi”, ha spiegato il deputato del M5s Dario Carotenuto.