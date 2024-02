Agricoltura: Bonelli, ‘inaccettabile strumentalizzazione destra’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “La protesta degli agricoltori va ascoltata; vanno ascoltate le loro ragioni. Quello che troviamo inaccettabile è la strumentalizzazione della destra italiana, che dà la responsabilità di quanto sta accadendo alla transizione ecologica, al Green Deal. È una grande bugia, una grande menzogna, tipica della propaganda di questa destra che non dice la verità. La verità è che negli ultimi 10 anni, mezzo milione di aziende agricole italiane ha chiuso, una crisi drammatica che ha portato tantissimi piccoli agricoltori a rinunciare a coltivare la terra”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Nel frattempo, la grande distribuzione ha messo in ginocchio la piccola agricoltura a causa delle politiche di vero e proprio strangolamento, portando prodotti alimentari acquistati a basso costo all’estero e costringendo l’agricoltura italiana ad accettare i prezzi imposti. Tanti possono essere gli esempi, come i prodotti che provengono dalla Tunisia o dal Marocco, pensiamo all’olio. Si dà la colpa alla transizione ecologica quando la siccità nel 2022 ha provocato danni all’agricoltura per 6 miliardi di euro”.

“La destra fa questo perché non vuole assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo, ovvero di politiche agricole europee sbagliate. La principale riforma europea, la Pac, è stata profondamente sbagliata, in primo luogo perché ha favorito le grandi industrie e multinazionali agricole a scapito dei piccoli produttori, dando finanziamenti alle grandi multinazionali e mettendo in ginocchio la piccola agricoltura”.

“Il Ceta, il grande accordo internazionale di libero scambio Italia-Canada, – incalza Bonelli, – ha portato nel mercato italiano il grano canadese al glifosato. La destra italiana parla di sovranità alimentare, del made in Italy, ma è quella che sta dicendo sì ai nuovi OGM, che sta facendo venire prodotti alimentari dall’estero a basso costo ed è quella che ha aumentato la tassazione sull’agricoltura. Infatti, nella finanziaria da poco approvata è stata eliminata l’esenzione Irpef della tassazione sul reddito dominicale agrario, un fatto estremamente grave che aumenta l’imposizione fiscale sull’agricoltura. Molti sono gli aspetti da affrontare; io mi rendo disponibile all’incontro”.

“Una cosa voglio dire con molta chiarezza: Salvini, che sta strumentalizzando la protesta degli agricoltori, dovrebbe dire che i suoi provvedimenti per mandare in carcere chi blocca le strade oggi rischiano di essere un boomerang contro questi agricoltori. Io ritengo che le proteste sociali non possono avere una risposta né di polizia né detentiva; deve esserci solo ed esclusivamente il dialogo, finalizzato a trovare soluzioni in nome della democrazia. Vale per gli agricoltori, deve valere anche per i giovani che protestano contro la crisi climatica,” conclude Bonelli.