Agricoltura: Franceschelli (Pd), ‘dazi preoccupano, serve risposta Ue’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Ricorrono oggi i 68 anni dei Trattati di Roma, momento fondamentale nel percorso di integrazione Europea: per l’occasione il mondo agricolo è riunito nella Capitale per una tre giorni dedicata a esposizioni, formazione e dibattito”. Così il senatore Silvio Franceschelli, capogruppo Pd in Commissione IX.

“Un momento di riflessione importante su temi rilevanti come la sostenibilità, la sicurezza alimentare, la valorizzazione dei territori, l’export, l’energia per un comparto che vive una fase di grande apprensione dopo gli annunci provenienti dagli Stati Uniti di imminenti imposizioni di dazi alle nostre produzioni ed esportazioni. Ci riconosciamo tutti nelle parole del Presidente Mattarella, che ieri, in occasione dell’inaugurazione della manifestazione in piazza della Repubblica, ha richiamato tutti ad una maggiore attenzione istituzionale. I dazi creano ostacolo ai mercati e penalizzano i prodotti di qualità: lo sanno bene le nostre imprese agricole che rischiano gravi ripercussioni se saranno confermate le intenzioni dell’Amministrazione americana”.

“Il Governo abbia a cuore queste preoccupazioni e faccia ogni sforzo a livello Europeo per una risposta comune che tuteli la nostra economia, nel solco di quella intuizione politica e istituzionale della quale oggi ricorrono i 68 anni”.