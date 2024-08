Agricoltura: Fregolent (Iv), ‘Lollobrigida beffa alluvionati, dove sono risarcimenti?’

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Un’altra presa in giro del ministro dell’agricoltura agli agricoltori colpiti dall’alluvione. I risarcimenti promessi lo scorso anno non sono arrivati e le domande sono state respinte o liquidate con pochi euro. Oltre il danno la beffa”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent che sul tema ha presentato un’interrogazione.

“Non bastano le belle parole, le passeggiate nel fango e le rassicurazioni a favore di telecamera, a chi ha perso tutto e cerca di rimettersi in piedi servono i fatti. Il ministro Lollobrigida dovrà chiarire quali sono stati i criteri di ammissione delle domande, respinte per l’80%, e quelli per l’importo dei rimborsi. Perché a fronte di decine di migliaia di euro di danni e altrettanti per la ricostruzione è paradossale che agli agricoltori liquidati siano stati erogati solo pochi spiccioli che non servono neppure a coprire le spese per la presentazione della domanda. Non servono fantomatici tavoli tecnici, servono risposte che il ministro dovrà dare in Parlamento”, conclude.