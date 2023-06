Agricoltura: Ifad, ‘nuove tecnologie per risultati migliori e più rapidi’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “In Ifad abbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati migliori che siano più rapidi e di maggiore impatto per i poveri. Ciò permetterà un aumento della crescita economica e dell’occupazione, la riduzione dei divari sociali e affrontare le sfide ambientali. Supportiamo l’ideazione di nuovi progetti, testandoli attraverso le sfide dell’innovazione e il loro potenziamento, per creare un ecosistema in cui l’innovazione possa prosperare”. Così il presidente dell’Ifad Alvaro Lario, parlando a margine del ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum in corso a Roma che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’Ifad, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.

“L’innovazione non si riferisce solo ai laser, alla blockchain o all’intelligenza artificiale, ma riguarda le persone che identificano soluzioni ai problemi che stanno affrontando – ha aggiunto Lario – Le pratiche innovative, tecnologie e tecniche che possono migliorare i raccolti, ottimizzano l’allocazione delle risorse e migliorano le tecniche agricole per tutti i nostri paesi partner per i quali l’agricoltura su piccola scala svolge un ruolo significativo. I modelli di innovazione possono aiutarci ad affrontare le sfide dello sviluppo su scala più ampia raggiungendo persone reali, sostenendo e cambiando la vita delle comunità vulnerabili”.