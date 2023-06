Agricoltura: Ifad, ‘promuoviamo cultura per nuove idee e spazi di collaborazione’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “L’Ifad si è molto impegnata nell’innovazione e nel massimizzare il nostro impatto sul campo attraverso una maggiore innovazione. Stiamo promuovendo una cultura che promuove la mentalità e l’impegno per aprire spazi di collaborazione per testare nuove idee. Integriamo questo approccio con strumenti e linee guida, mettendo in evidenza le storie di successo nell’innovazione”. Lo ha detto Guoqi Wu, vice presidente, Corporate Services Department, dell’Ifad, parlando a Roma al ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.

“Attraverso diverse iniziative promuoviamo una cultura dell’assunzione dei rischi – ha aggiunto Guoqi Wu – che premia le idee audaci, creiamo un ambiente in cui l’innovazione diventa parte integrante del Dna dell’Ifad. La chiave per una cultura dell’innovazione è l’apertura e la collaborazione, creando spazi sicuri in cui le persone possono originare e testare le idee. Combiniamo questo approccio con strumenti e linee guida che migliorano l’impatto, l’apprendimento e la centralità umana”.

“Abbiamo adottato la strategia ‘Diversità, Equità e Inclusione’ – ha detto ancora – e crediamo che le persone provenienti da background, competenze e profili di innovazione diversi consentano l’emergere di idee innovative. Attraverso diverse iniziative come gli Innovation Labs, gli Ifad Innovation Talks e l’Ifad Innovation Network, intendiamo fornire al personale dell’Ifad uno spazio sicuro; uno spazio in cui le idee e le buone pratiche di innovazione possano fiorire, essere condivise e convalidate con un pubblico multidisciplinare più ampio”.