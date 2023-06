Agricoltura: Ifad, ‘promuoviamo l’innovazione attraverso la sperimentazione’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Le sfide dell’innovazione forniscono uno spazio sicuro in cui gli innovatori possono testare nuove idee mentre imparano dalla sperimentazione e dal coinvolgimento con gli utenti finali. Durante i nove mesi in cui si svolgono le sfide, i team hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee e ricevere feedback attraverso diverse valutazioni che consentono di monitorare i propri progressi. Questo apprendimento continuo è amplificato dal tutoraggio da parte di esperti Ifad per garantire l’allineamento con le sue strategie nazionali. Lo ha detto Edward Gallagher, Lead Officer Change Delivery and Innovation Unit dell’Ifad, parlando, a margine del panel ‘Ifad Innovation Challenge Pitch Event’, dell’importanza delle sfide dell’innovazione.