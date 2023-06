Agricoltura: Ifad, ‘saremo sempre paladini innovazione’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “L’Ifad è sempre stata e continuerà ad essere paladino dell’innovazione, perché crediamo che l’innovazione sia importante se vogliamo apportare un cambiamento nel modo in cui affrontiamo i sistemi alimentari e lo sviluppo rurale. Stiamo esaminando l’efficacia di nuove idee che possono essere rilevanti per lo sviluppo rurale e per i sistemi alimentari. Staimo cercando di capire cosa serve per la sostenibilità finanziaria, cosa serve per l’efficacia, cosa serve per mettere i giovani al centro del problema oltre che della soluzione”. Lo ha detto Jo Pury, vice presidente dell’Ifad, parlando a Roma a a margine del ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’Ifad, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.

“Attraverso un grande investimento, un portafoglio chiuso, alla fine del 2021, con più di 7 miliardi di dollari – ha aggiunto Pury – siamo in grado di portare innovazione nei paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina e dei Caraibi, e vedere cosa è richiesto su larga scala. Tutto questo è stato possibile perché abbiamo anche squadre sul campo”.