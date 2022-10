Agricoltura, Ismea: nasce GSmart piattaforma per favorire accesso al credito delle pmi

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Nasce GSmart, la nuova piattaforma di servizi per la garanzia Ismea. Un’unica piattaforma, dove in pochi click le banche potranno calcolare il rating di un’impresa agricola e quantificare in tempo reale il costo della garanzia in relazione allo specifico finanziamento richiesto. GSmart è il risultato dell’esperienza maturata per gli interventi emergenziali Covid, durante la quale Ismea ha investito in tecnologia e ha ottimizzato le procedure di gestione delle domande, con l’obiettivo di rendere il percorso per l’accesso alla fideiussione non solo più snello dal punto di vista amministrativo ma anche più trasparente in termini di informazioni restituite.

Da oggi, il prezzo della garanzia è disponibile alla Banca e all’impresa prima di inviare la richiesta, e per ottenerlo sarà sufficiente fornire i pochi dati necessari al sistema GSmart per elaborare la previsione di rischio. “Tutto questo è GSmart – ha dichiarato il direttore generale di Ismea Maria Chiara Zaganelli – una ulteriore semplificazione per favorire l’accesso al credito delle pmi agricole e della pesca tramite la garanzia pubblica Ismea”.